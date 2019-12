Conferenza De Zerbi: «Napoli squadra di qualità. Noi con coraggio»

La conferenza stampa del Sassuolo, Roberto De Zerbi, alla vigilia dell’incontro contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: «Il Napoli non sta passando un buon momento ma ha una squadra di qualità. Noi dobbiamo scendere in campo con lo stesso coraggio visto nelle ultime partite. A Brescia si è parlato di squadra cinica ma abbiamo comunque creato diversi presupposti per far gol: se vogliamo il tiro in porta da 30 metri si può fare, a volte guidiamo fino all’imbucata e se va a buon fine mandiamo in porta il compagno. A volte si sbaglia, come a Milano, e non viene contata come occasione. Ma fare un tiro da 30 metri oppure rischiare di portare il compagno davanti al portiere, io preferisco quest’ultima».

Prosegue De Zerbi: «Magnanelli, Djuricic e Berardi sono in dubbio. Non voglio correre rischi così come non li ho corsi in passato. In porta ci sarà ancora Pegolo perché non è ancora pronto. Marlon? Sta crescendo tanto, se mantiene questa continuità di prestazioni può diventare come Demiral. Locatelli? Ha una grande qualità: far giocare bene tutti.Spero non si fermi perché se si ferma cade da più in alto rispetto a prima. Non voglio dire giocar male ma parlo dell’arrivare pronto a livello mentale della partita».