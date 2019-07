Conferenza Giampaolo: «Per fare bel calcio servono giocatori di qualità»

Conferenza Giampaolo, il tecnico dà un’indicazione alla dirigenza: «Nessun allenatore può fare bel calcio senza giocatori di qualità»

Marco Giampaolo si è presentato in conferenza stampa come allenatore del Milan. Di fianco a lui tutti i vertici dirigenziali, nell’ambito sportivo della squadra, ovvero Boban, Maldini e Massara. In un passaggio il tecnico ha dato un’indicazione ben precisa per quello che può essere l’immediato futuro, ovvero il mercato:

«Nessun allenatore può fare bel calcio senza giocatori di qualità, e il Milan ha diversi giocatori con queste caratteristiche. Ho sempre pensato che l’anno scorso il Milan potesse essere la sorpresa del campionato. Poi il campionato è lungo e possono succedere tante cose. Cercheremo di scegliere i giocatori che possono portare avanti il tipo di progetto e della filosofia che abbiamo».