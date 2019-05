Conferenza stampa Agnelli: il presidente della Juve si è presentato all’Allianz Stadium per parlare del futuro bianconero

Grande attesa per le parole di Andrea Agnelli direttamente dall’Allianz Stadium. Il presidente della Juve si è presentato in conferenza stampa al fianco di Massimiliano Allegri per fare il punto della situazione.

«Non risponderò a nessuna domanda sul prossimo allenatore della Juventus. Allegri ha riscritto la storia della Juve. Ha ottenuto numeri incredibili e posso confermare che questi sono stati 5 anni bellissimi. Affetto, stima, amicizia, condivisione, fatica e tante vittorie. È stato il momento giusto per chiudere un ciclo. È stata la decisione più sofferta della mia gestione».