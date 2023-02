Conferenza stampa Allegri: «Modulo? Difficile cambierà. Kean difficile lasciarlo fuori ora»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta dell’Arechi contro la Salernitana

CAMBIO MODULO E VLAHOVIC TITOLARE – «Cambio di sistema difficilmente, non ho ancora deciso ma farò le valutazioni e credo di no. Dusan fisicamente sta bene, è più leggero e dinamico rispetto a quando è arrivato anche. Spero che domani faccia gol. Anche Kean sta bene, in questo momento lasciarlo fuori mi viene difficile. È cresciuto dal punto di vista mentale anche, sta diventando un giocatore importante. Di questo sono contento, quest’anno è cambiato tanto. Non faccio giocare chi ha bisogno di giocare, faccio giocare per vincere le partite».

ORA OBIETTIVO 7^ POSTO – «Darsi ora obiettivi è impensabile. Abbiamo 23 punti, siamo 13esimi, dobbiamo raggiungere la 12esima e scalare piano piano. Domani è da vincere, nelle ultime 3 di campionato abbiamo fatto un punto e dobbiamo riprendere il cammino».

LA SQUADRA DEVE STAR SEMPRE BENE PSICOLOGICAMENTE – «Psicologicamente bisogna sempre stare bene, indipendentemente dalla stagione anomala. Ci son stati tolti 15 punti, dobbiamo raggiungere ora chi è davanti a noi».

SQUADRA CHE PENSA PIU’ ALLE COPPE RISPETTO AL CAMPIONATO – «Non si saprà. Noi dobbiamo fare bene sul campo, alibi non ce ne sono. Col Monza abbiamo fatto un brutto primo tempo. Dobbiamo far bene in campionato e poi anche in Coppa».

BONUCCI – «Il suo recupero è in linea. Questa influenza l’ha un po’ fermato, poi valuteremo il discorso rientro. Abbiamo bisogno di lui. Ora cerchiamo di andare avanti nelle coppe così riempiamo il calendario di partite».

INFORTUNATI – «A parte Bonucci, che è tre giorni che ha l’influenza, Pogba il solito, Paredes ha un fastidio alla zampa d’oca e non sarà convocato, gli altri sono tutti a disposizione».

