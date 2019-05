Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico della Juve sul suo futuro all’indomani del divorzio con la Vecchia Signora

Occhi puntati all’Allianz Stadium. All’indomani del divorzio annunciato tra Allegri e Agnelli, il tecnico bianconero si presenta nella sala stampa dell’Allianz Stadium per commentare quanto accaduto e presentare la sfida di domani contro l’Atalanta. Una conferenza stampa attesa dai tifosi che sperano di avere qualche informazione in più sui motivi che hanno portato all’esonero del tecnico bianconero.

Ecco le parole del tecnico: «Lascio una squadra vincente. Domani festeggeremo lo Scudetto e l’addio di Barzagli. Sono stati cinque anni straordinari. Come vivo questa situazione? La vivo serenamente. Negli ambienti professionali ci si può dividere, è una cosa fisiologica. Sono state scritte cose inesatte, io non ho chiesto rivoluzioni o anni di contratto, a questo non ci eravamo neanche arrivati. Tra persone intelligenti che capiscono quando capisce che fisiologicamente ti devi separare devi capirlo. Questo c’è stato: una cena col presidente, mi avete inseguito e non mi avete trovato, e l’altro ieri in sede abbiamo capito, il presidente ha preso questa decisione, che non si poteva andare avanti e l’allenatore non sarei stato io».

