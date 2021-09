Bakayoko parla dopo il suo ritorno al Milan: ecco le dichiarazioni del centrocampista in conferenza stampa sulla nuova avventura

Bakayoko ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione. Le parole del centrocampista del Milan.

POSTO DA TITOLARE – «Ho parlato con il mister in modo sereno. Farò il massimo per guadagnare un posto da titolare, non è mai facile ma darò tutto me stesso per riuscire a convincere il mister. Importante è il bene della squadra».

MALDINI – «Ho un bellissimo rapporto con Maldini. Mi è stato vicinissimo anche nei momenti di difficoltà. Ho imparato molto al suo fianco».

KESSIE – «E’ cresciuto molto su tutti i punti di vista. Sono contento per la sua carriera. Futuro? Vorrei restasse qui al Milan».

IBRAHIMOVIC – «Ci siamo incontrati e abbiamo parlato. E’ un esempio per tutti, dobbiamo replicare quello che fa, è un giocatore su cui tutti noi dobbiamo fare affidamento e imparare».

SCUDETTO – «Il Milan può ambire a vincere lo Scudetto. Lo scorso anno è arrivato secondo, ma penso che tutti i club possano competere».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU MILANNEWS24