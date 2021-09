Conferenza stampa Bonucci: «Pastasciutta? Ora si resetta tutto»

Leonardo Bonucci in conferenza stampa al fianco di Roberto Mancini: le dichiarazioni del difensore dell’Italia

Leonardo Bonucci parla in conferenza stampa al fianco di Roberto Mancini. Le parole del difensore dell’Italia alla vigilia della sfida contro la Bulgaria.

POST EURO 2020 – «Rivivere il momento Europeo è sempre emozionante, l’abbraccio dopo la parata di Donnarumma è racchiusa tutta la voglia e il sacrificio. Ora ci siamo ritrovati con grande entusiasmo».

PASTASCIUTTA – «La mia uscita ha riscosso tanto successo ma era solo dovuta al fatto che nei giorni precedenti alla finale avevo sentito diverse dichiarazioni che parlavano di Inghilterra vincitrice. Il campo poi ha dimostrato qualcosa di diverso. All’Europeo ci avevano dato per sicuri sconfitti agli ottavi o ai quarti, e quello fu uno sfogo contro chi non credeva in noi. Ora tutto si resetta, domani giocheremo contro una Nazionale che ci conosce e poi in Svizzera ci giocheremo uno scontro diretto».

BLOCCO JUVE – «Qui cambia poco, abbiamo dimostrato che qui c’è il blocco Nazionale. Per la Juventus è un tornare a mettere a disposizione tanti giocatori dell’Italia e l’obiettivo futuro è metterne sempre più a disposizione».