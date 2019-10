Conferenza stampa Caicedo: «Rinnovo? Grazie alla società»

Conferenza stampa Caicedo, le parole dell’attaccante della Lazio, fresco di rinnovo, alla vigilia del match contro il Rennes

Felipe Caidedo, attaccante della Lazio, ha affiancato Simone Inzaghi in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Rennes. Queste le parole dell’attaccante:

«Rinnovo? Sono qui anche per la società, un club molto importante a cui devo dire grazie. Sono molto contento e penso che devo continuare con la testa giusta. Non mi aspettavo di rimanere tanto tempo. Rennes? Domani dobbiamo sistemare la classifica in Europa, bisogna vincere. Loro hanno giocatori di esperienza, forti e di gamba».