Conferenza stampa Cioffi: «Ho forzato Faraoni, ma non ci sarà. Ha bisogno di tempo»

Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina.

SCONFITTA CON LA LAZIO – «La partita di Roma ha tanti aspetti positivi, tra i meno positivi c’è la fase offensiva in generale: siamo frettolosi a verticalizzare, e su questo stiamo lavorando. È un’analisi corretta, che abbiamo visto e sulla quale abbiamo lavorato».

INFORTUNATI E FARAONI – «Abbiamo recuperato oggi Ceccherini, così come Piccoli, che si è allenato per tutta la settimana. Esce invece Faraoni: l’ho forzato, e si è forzato lui, ma deve fermarsi perché così non si può andare avanti. Niente di grave, ma ha bisogno di tempo».

CONTROPIEDE CON LASAGNA – «È un aspetto. Stiamo recuperando in termini di condizione i giocatori che sono arrivati, in settimana si respira una competizione sana. Deciderò domani chi entrerà in campo, rispettando quello che è il nostro DNA».

FIORENTINA – «La Fiorentina non è in crisi: è in crisi di risultati, ma non di giocatori. Si tratta di una squadra costruita da un paio di anni per raggiungere l’obiettivo delle coppe, quest’anno si è rafforzata per essere competitiva nelle coppe. Per varie ragioni non è nel flusso, ma noi dovremo alzare la soglia dell’attenzione».