Conferenza stampa Conte: «Con la Samp partita con la P maiuscola»

Conferenza stampa Conte, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter alla vigilia della gara di Marassi contro la Sampdoria

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole:

«Giocare a Marassi è sempre difficile, un campo insidioso, Di Francesco è un tecnico molto bravo che trasferisce organizzazione alle sue squadre. Ci aspetta una partita con la p maiuscola, quella contro la Sampdoria. E’ la quinta in pochi giorni ed è inevitabile prendere dei rischi. A che punto di crescita siamo? Ognuno di noi ha dei margini di miglioramento. Per qualcuno sarà un percorso più semplice, per altri più articolato».