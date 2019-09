Conferenza stampa Conte: «Lazio ostacolo impegnativo. Su Sanchez e Biraghi…»

Conferenza stampa Conte: ecco le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di domani sera contro la Lazio

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio di domani sera a San Siro. Le sue parole.

LAZIO – «E’ un ostacolo impegnativo, tra i più difficili da inizio stagione. Una squadra con una propria identità, da diversi anni sta lavorando con Simone Inzaghi, un bravissimo allenatore forse sottovalutato. Dovremo fare attenzione perché l’avversario è forte ed è migliorato negli anni a testimonianza del fatto che c’è un grande progetto. Dobbiamo sapere che domani sarà una gara complicata e ci vorrà la spinta di tutti»

SANCHEZ E BIRAGHI – «I ragazzi stanno lavorando per allargare la base dei titolari. Nelle partite non puoi giocare a marce basse, devi sempre spingere. Per noi sarà importante allargare quella base, al tempo stesso io lo faccio se vedo che mi danno determinate garanzie. Alcuni rischi dovrò prenderli. Il discorso vale per Sanchez e tutti gli altri, quando sarà pronto verrà inserito. Lo stesso per Biraghi o Bastoni. Io devo fare gli interessi dell’Inter, non devo accontentare nessuno».

GODIN E DE VRIJ – «Godin ha giocato la partita contro l’Udinese e poi ha riposato in Champions. De Vrij ha avuto un piccolo affaticamento ma per via della posizione può giocare tante partite. Sono ragazzi allenati, che stanno bene. Dovrò fare delle scelte tenendo in considerazione tutto. Alcune volte dovrò prendere dei rischi»

SCUDETTO – «Vedo proclami e facili situazioni, dopo quattro giornate si parla di questo e di quello. Ho l’esperienza giusta per dire che questo viene fatto ad arte per darci qualche bella ‘saccagnata’. Dovremo essere bravi a restare coi piedi per terra perché non sarà facile. Ribadisco che ci sono due squadre, il Napoli non lo state calcolando ma è molto forte. Non hanno venduto nessuno e hanno migliorato la rosa. La Juventus è molto molto forte. Poi iniziamo a considerare le altre tra cui l’Inter»