Conferenza stampa Conte, USSI: «Episodi del genere non si ripetano»

Conferenza stampa Conte, l’USSI si scaglia contro la decisione dell’Inter di non aprire la conferenza a tutti i giornalisti

La decisione dell’Inter sulla conferenza stampa di Antonio Conte, ha mandato su tutte le furie l’Unione della Stampa Sportiva Italiana (USSI).

«La presentazione di un tecnico, per giunta del calibro di Antonio Conte, è sempre un evento di interesse pubblico, al di là della sede in cui avviene e dunque con questa decisione l’Inter ha negato ad alcuni colleghi l’esercizio del diritto-dovere all’informazione. La società avrebbe dovuto accreditare tutti gli organi di informazione. L’Ussi chiede l’immediato intervento dell’Ordine dei Giornalisti e alla Federazione della Stampa perché episodi del genere non si ripetano».