Conferenza stampa Corini: «Tanta gente per fare l’impresa»

Conferenza stampa Corini, l’allenatore del Brescia presenta ai giornalisti la sfida di domani sera contro la Juventus

Già tempo di vigilia per il prossimo turno in Serie A. Il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha parlato in conferenza stampa in vista della Juve. Ecco le sue parole:

«Arriviamo molto bene, si gioca di sera e abbiamo capito la differenza. Anche se sono solo tre giorni si recuperano energie e motivazioni. Abbiamo tanta gente che ci accompagnerà per fare l’impresa. Balotelli? Dopo otto anni che manca il suo ritorno è un evento, ma tutte le partite sono importanti. Giochiamo contro un avversario straordinario cercheremo di fare il massimo. Lui intanto sarà a disposizione».