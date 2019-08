Confernza stampa Danilo: il nuovo terzino della Juventus si presenta ai tifosi e alla stampa. Ecco le prime parole del brasiliano – VIDEO

Danilo si presenta in conferenza stampa. Ecco le sue prime parole da bianconero: «Ho parlato con Alex Sandro più volte ed è stato molto importante per me. Siamo molto vicini ed è stato decisivo per scegliere la Juventus».

«Sarri ha uno stile molto particolare, le sue squadre erano sempre molto complicate da affrontare. Ho parlato con Cristiano Ronaldo e gli ho chiesto di prendere la numero 7. Avere lui al mio fianco è stato decisivo per la mia scelta».