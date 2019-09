Conferenza stampa Darmian: «Ecco perché ho scelto il Parma, l’Inghilterra era stata una scelta molto semplice»

Darmian si presenta al Parma, all’indomani del suo approdo in terra ducale annunciato l’ultimo giorno di mercato . «La scelta di andare in Inghilterra all’epoca fu facile, giocare per un club importante come il Manchester United per me era motivo di orgoglio. Il mio ruolo? Posso giocare in diverse posizioni, mi metto a completa disposizione dell’allenatore e cerco di fare il massimo non solo la domenica ma anche negli allenamenti. Se devo esprimere una preferenza, il terzino destro è il mio ruolo naturale».

Poi il discorso scivola, ovviamente, sul Parma. «Ho seguito la squadra e questa crescita che sta continuando. Sin da quando sono arrivato mi hanno fatto sentire a casa, sono felice. Le motivazioni principali le ho trovate nella voglia di giocare. Il Parma mi ha convinto e mi ha fatto sentire fortemente voluto».