Conferenza stampa D’Aversa: «Tutti noi vogliamo riscattarci»

Conferenza stampa D’Aversa, l’allenatore del Parma parla così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni del tecnico:

«Ognuno di noi vuole riscattarsi, specie per il secondo tempo. I giocatori sono i primi dispiaciuti, non ho dormito due notti per il secondo tempo. Dobbiamo recuperare energie, domani affrontiamo una squadra preparata e la nostra volontà è fare risultato. Se nella testa di qualcuno c’è il fardello dell’acquisto importante, si viene meno. Devono stare tranquilli».