Conferenza stampa De Leo e Tanjga: «Qualche giocatore riposerà in vista dell’Inter»

Le parole in conferenza stampa di Emilio De Leo e Miroslav Tanjga in vista del match contro il Cagliari di domani sera

Emilio De Leo e Mirsolav Tanjga, collaboratori di Sinisa Mihajlovic, hanno parlato in conferenza stampa a Casteldebole alla vigilia del match di domani sera contro il Cagliari. Ecco le parole dei due tecnici del Bologna.

INFORTUNATI – «Non riusciamo a recuperare nessuno, avremo gli stessi uomini della Samp. Terremo conto degli impegni ravvicinati ma non abbiamo problemi nell’alternanza dei giocatori»

CAGLIARI – «La partita con il Cagliari sarà difficile, certamente faremo riposare qualche giocatore più anziano. Oggi dopo l’allenamento decideremo»

ORSOLINI – «Il nostro rapporto quotidiano ci permette di dirgli su cosa deve lavorare. Io credo che un giocatore così di spessore deve cercare di arricchire il proprio bagaglio tattico e tecnico e dal punto di vista caratteriale avere più continuità di prestazioni. Soprattutto deve migliorare la capacità di fare la scelta giusta»

BANI – «Ci fa molto piacere, anche per il fatto che abbia trovato il gol e che quindi ci può dare una mano in tal senso. Non è proprio una scoperta perché sin dall’inizio è stato ben accolto dal gruppo e si è inserito benissimo»

DENSWIL – «Io credo che stia lavorando bene e tutti noi siamo molto tranquilli. Siamo convinti che presto tornerà a far vedere le sue qualità. Questo è un gruppo molto valido»