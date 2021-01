Conferenza stampa De Zerbi: «Boga è recuperato, la Lazio ha un’identità forte»

Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Lazio-Sassuolo

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma domenica 24 gennaio alle ore 18.00 allo stadio Olimpico. Le sue dichiarazioni.

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24

PARI CON IL PARMA – «Ha evidenziato un miglioramento a livello caratteriale, la squadra ci ha creduto fino alla fine e ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi e l’avrei detto anche senza il pareggio. Abbiamo fatto una discreta partita, non una delle migliori, contro una squadra che va in vantaggio e si difende a oltranza tutti chiusi in 20 metri diventa difficile per tutte, oltre questo credo che abbiamo meritato almeno il pareggio».

LAZIO – «Inizialmente quando giochiamo con una delle prime 7 non è mai una sfida alla pari, poi il campo, se saremo bravi a dimostrare il nostro valore, alla fine della gara potremmo dire di essercela giocata alla pari, ma inizialmente non sono partite alla pari, questo non vuol dire che non entriamo per fare i 3 punti o entriamo timidi. La Lazio è una squadra che negli ultimi anni sta facendo benissimo. Dopo la Juve è quella che ha vinto di più, ha giocatori forti, hanno un’identità forte, e questo spiega la difficoltà della gara di domani. Ha qualità, fisicità, ha esperienza e come noi stanno assieme da tanto e si conoscono ed è un vantaggio».