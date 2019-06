Conferenza stampa Di Biagio: «Kean e Zaniolo? Se non si rispettano le regole devo intervenire»

Il ct Gigi Di Biagio ha parlato al termine di Italia-Belgio in conferenza stampa, parlando del caso Kean-Zaniolo

Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa al termine della partita Italia-Belgio che ha visto vittoriosi gli azzurri ma con le speranze di qualificazioni alla semifinale appese ad un filo. Le dichiarazioni del ct dell’Italia:

KEAN-ZANIOLO – «Io alleno una squadra e in una squadra ci sono delle regole, se non vengono rispettare in più occasioni, un allenatore ha il dovere di intervenire. Vincere o non vincere una partita è irrilevante rispetto alla squadra che alleno».

POLONIA – «La partita con la Polonia l’abbiamo già spiegata, abbiamo concluso più di tutti in porta ma non è bastato»

SPERANZA – «Finché c’è lo 0,1 di possibilità io ci credo. E’ difficilissimo, proveremo a concentrarci in questi due giorni»

PUBBLICO – «Dispiace aver avuto questo grande pubblico ma non essere riusciti a dare le giuste soddisfazioni. Oggi abbiamo giocato un calcio incredibile ma evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa»

REINSERIMENTO KEAN-ZANIOLO – «Se passiamo li rimetto in gruppo? Risponderò tra due giorni»

CUTRONE – «Voleva far gol e dimostrare di essere un giocatore importante, quando un attaccante non fa gol si innervosisce ma non deve farlo per quello che scrivete..»

BILANCIO – «Nel primo biennio facemmo un miracolo ad arrivare all’Europeo, ma nella manifestazione potevamo fare molto meglio. In Polonia abbiamo fatto grandissime cose e siamo usciti con la Spagna, con una ripresa giocata interamente in dieci. I risultati contano, ma secondo me il mio lavoro è stato ottimo mentre i risultati no. Se non vinciamo, è un fallimento, sicuramente. Non mi nascondo»