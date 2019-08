Conferenza stampa Espirito Santo: «Torino con qualità importanti»

Conferenza stampa Espirito Santo, il tecnico del Wolverhampton parla della gara di Europa League in programma domani

Il tecnico del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, ha parlato della gara di domani col Torino in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

«Scenderemo in campo per vincere e vogliamo giocarcela dal 1′ come sappiamo. Conosciamo le potenzialità del Torino e lo rispettiamo. I miei giocatori conoscono i punti di forza e i punti deboli del Torino. I granata hanno un ottimo allenatore e un’ottima squadra. Le qualità del Torino sono importanti. Siamo consapevoli di chi affronteremo e vogliamo giocarcela».