Conferenza stampa Fazio: «In Europa League con il pensiero di vincerla, su Fonseca…»

Conferenza stampa Fazio: le parole del difensore argentino alla vigilia della sfida di Europa League contro il Wolfsberger

Insieme a Paulo Fonseca c’era anche Federico Fazio in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Wolfsberger. Ecco le parole del difensore argentino.

EUROPA LEAGUE – «Noi affrontiamo la competizione nel migliore dei modi. E’ una competizione bellissima che ti da l’accesso in Champions. Ci sono grandi squadre e non dobbiamo pensare che essendo la Roma arriviamo in finale e vinciamo. Non dobbiamo sottovalutare il Wolfsberg. Affrontiamo questa competizione con rispetto e con la voglia di vincerla».

FONSECA – «Mi piace giocare un calcio offensivo. Oggi ho la fortuna di averlo. Siamo una squadra più compatta ed equilibrata. La cosa più importante poi è vincere. Stiamo creando la nostra identità. Dobbiamo giocare per vincere ogni partita e competizione che disputiamo. Sarà importante vincere domani anche per questo»

DIFESA – «Noi giochiamo da squadra. Al di là di chi si ha come compagni. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro sempre. Dobbiamo difendere e attaccare in undici e non cambia se a fianco c’è Smalling o Mancini»