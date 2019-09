Conferenza stampa Gasperini: «La partita di domani può essere decisiva. Muriel è rientrato»

Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Atalanta, che domani affronterà lo Shakhtar Donetsk a San Siro nella seconda giornata di Champions League. Le sue parole.

MATCH – «È importante, chiaro che il risultato di Zagabria ci costringe a cercare di fare un’ottima gara. È un girone di sei partite dove i margini di errore sono davvero pochi»

TURNOVER – «In questo tipo di partite sono fondamentali tante cose, bisogna attaccare bene. Sono partite di alto livello, le componenti sono tante. La partita è importante per noi, ma anche per loro. Credo che le componenti sono veramente molte. Ormai non parlerei nemmeno di turnover, la nostra formazione è composta da almeno 16 titolari. C’è una normale alternanza dovuta alle partite ravvicinate, ma chi gioca per me è un titolare»

SHAKHTAR – «Lo Shakhtar non lo scopro io, parlano i risultati. Hanno dei giocatori di valori, in Champions hanno giocato delle partite ad altissimi livelli. Hanno un’abitudine maggiore rispetto a noi, ma dobbiamo imparare in fretta. Anche per noi è una curiosità, vogliamo capire quanto siamo distanti da loro. Dopo Zagabria vogliamo fare punti, non è solo una partecipazione».

GOMEZ – «Bisogna valutare le condizioni del Papu mentre Muriel è disponibile e arruolabile»