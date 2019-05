Lazio-Atalanta, Gasperini su tutte le furie in conferenza stampa: «Vengano a dirmi che si è rotto il Var!» – VIDEO

Una serata senza mezze misure, quella vissuta ieri all’Olimpico da Gasperini. Che ha accolto di buon grado e con serenità la sconfitta della sua Atalanta in finale di Coppa Italia contro la Lazio, ma soltanto fino al momento in cui gli sono state riproposte le immagini delle azioni salienti della partita.

E una in particolare, ovviamente. Ovvero il più che sospetto tocco di mano in area di rigore da parte di Bastos – per altro già ammonito – sulla conclusione di De Roon che si è infranta sul palo. Un replay che ha mandato il tecnico degli orobici su tutte le furie…