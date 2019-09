Conferenza stampa Gasperini: «Con la Roma bel test. Muriel out»

Conferenza stampa Gasperini, ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta alla vigilia della gara contro la Roma

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

«Gara importante per entrambe le squadre. Per noi sarà un bel test anche in vista dello Shakhtar, la Roma gioca in maniera simile. Cercheremo di giocare al meglio tutte le nostre gare, vogliamo star dentro in campionato e riscattarci in coppa. Sono partite equilibrate e difficili, con lo svantaggio che giochi tante gare in pochi giorni. Ma giocando la Champions questo era prevedibile. Abbiamo perso Muriel, ha una tonsillite».