Conferenza stampa Ghezzal: giornata di presentazione per l’ultimo acquisto della Fiorentina. Indosserà il numero 18

Rachid Ghezzal si presenta: «Quando c’è stata la possibilità di venire in una squadra storica come la Fiorentina, non potevo farmela sfuggire. La Serie A è allo stesso livello della Premier e della Liga. Poi è una grande opportunità quella di vestire la maglia di un club storico».

«Il 18? E’ il numero che indossava mio fratello in Italia e spero di fare grandi cose in questo campionato con questa maglia».