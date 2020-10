Conferenza stampa Handanovic: «Se subisci 8 gol è normale essere preoccupato»

Samir Handanovic ha parlato alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima partita del girone di Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

GOL SUBITI – «Un portiere quando subisce 8 gol è sempre preoccupato. Il gol deve essere la vita, sia per l’attacco che per la difesa. Non sono preoccupato perché comunque creiamo tanto. Siamo molto più offensivi, è normale che poi subisci qualcosa. Penso che dobbiamo essere più cattivi sotto porta. L’importante è vedere quali sono gli errori».

FORMA – «Io mi sento bene. Ho grande motivazioni, il calcio è la mia passione. Finché avrò voglia, ci sarò sempre».