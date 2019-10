Conferenza stampa Inter: ecco la novità introdotta dal club nerazzurro

Nella conferenza stampa di Conte alla vigilia di Inter-Parma, è stata introdotta una grande novità dal club nerazzurro

Conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Parma con una grande novità. Come ha informato l’addetto stampa nerazzurro prima dell’inizio della conferenza, per la prima volta la conferenza stampa del tecnico interista sarà accessibile anche ai non udenti grazie al progetto LIS.

La Regione Lombardia, ha avviato un percorso per la promozione dell’inclusione e dell’integrazione sociale a sostegno delle persone con disabilità uditiva, sordocieche o con deficit di comunicazione come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie mediante il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).