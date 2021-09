Conferenza stampa Inzaghi: «Vogliamo scrivere una bella pagina del presente»

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Madrid

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League contro il Real Madrid.

PASSATO – «Penso che quel che è stato compresa la doppia sfida con il Real sia il passato. Abbiamo una grande opportunità per scrivere una bella pagina per il presente. Non sarà facile ma il nostro obiettivo sarà quello di passare il girone».

SQUADRA PIÙ MATURA – «Penso che l’esperienza in partite del genere sia importantissima. Sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non è semplicissimo perché oltre al Real Madrid ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà. Abbiamo recuperato dalla partita di Genova, prepareremo al meglio la partita che sarà molto molto insidiosa che ha una grandissima storia e calciatori ma noi vogliamo affrontarla nel migliore dei modi».

PARTITA A VISO APERTO – «Domenica è stata una battuta d’arresto che ha lasciato del rammarico, abbiamo giocato gli ultimi 20′ con un uomo in meno e sappiamo che le partite si decidono in quei minuti. Per domani dovremo essere bravi nelle due fasi visto che il Real Madrid sa palleggiare bene, usare gli spazi stretti ma ti prende anche in profondità. Dovremo essere bravi nella fase di possesso per provare a farli correre tanto».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU INTER NEWS 24