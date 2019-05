Conferenza stampa Inzaghi pre Bologna, cancellata dal tecnico

Conferenza stampa Inzaghi: cancellata dal tecnico alla vigilia del match con il Bologna. Parlerà solo a Lazio Style

Decisione a sorpresa in casa Lazio alla vigilia del match con il Bologna. Non ci sarà, infatti, la consueta conferenza stampa di Simone Inzaghi. Verso il posticipo dell’Olimpico di domani sera contro il Bologna il tecnico parlerà dopo la rifinitura solo a Lazio Style, il canale tematico del club. A Formello non si vogliono togliere attenzioni a una partita che servirà come passarella per celebrare la Coppa Italia vinta mercoledì.

In questo momento, comunque, il nome del tecnico biancoceleste è quanto mai caldo sul mercato delle panchine, soprattutto dopo la separazione tra la Juventus e Allegri. E l’argomento sta creando inevitabili apprensioni nell’ambiente biancoceleste. Decisione, questa, scaturita forse dal fatto di non voler rispondere alle domande sul suo futuro da parte di Inzaghi.