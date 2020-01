Conferenza stampa Juric: «Con 40 punti la garanzia della salvezza»

Conferenza stampa Juric, ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona per presentare la partita di domani contro il Lecce

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Lecce. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Il Lecce qualche mese fa rispetto a noi era un’altra cosa. Certo che può impensierirci. Hanno fatto più punti in trasferta, ma anche in casa hanno fatto bene. È importante mettere l’obiettivo dei quaranta punti, questo punteggio ti dà la garanzia della salvezza. Se fai uno o tre punti ti avvicini all’obiettivo. Mercato? Non ci penso molto, spero che anche i giocatori siano concentrati. Rrahmani spero resti concentrato, ci sono altre situazioni, ma non vedo segnali strani. Sarebbe meglio dire che non vendiamo nessuno, ma non è il nostro caso».