Conferenza stampa Juric: «Girone di andata eccezionale. Sturaro un bel giocatore»

Ivan Juric ha parlato alla vigilia di Hellas Verona-Napoli

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Bentegodi contro il Napoli.

GIRONE DI ANDATA – «Non c’è stato il ritiro, abbiamo avuti molti infortuni, il Covid, ma abbiamo fatto comunque tante belle cose. Adesso ci stiamo stabilizzando, vedremo cosa riusciremo a fare domenica e in tutto il girone di ritorno. Ma il bilancio è eccezionale».

STURARO – «Dovrebbe essere tutto a posto. Arriva mezzo infortunato, ci vorrà se tutto va bene una decina di giorni, quindi penso che per questa e la prossima non sarà utilizzabile. Invece Tameze ha recuperato, abbiamo fatto bene a non rischiarlo perché siamo riusciti a riaverlo in quattro o cinque giorni. Speriamo non ci sia niente sotto, ma ha recuperato e dovrebbe esserci».

CENTROCAMPO – «Spero giochi Tameze, vediamo anche l’allenamento di domani. Ceccherini ha iniziato a fare qualcosa, quando hai un tendine infiammato non sei mail al massimo, ma vediamo se possiamo utilizzarlo. Pawel in mezzo nella mia testa è più un’emergenza. Con Tameze in mezzo e Barak sulla trequarti abbiamo fatto passi in avanti e voglio dare continuità di prestazioni, trovare sicurezze e far sì che inizino a conoscersi bene».