Conferenza stampa Juric: «Roma tosta, noi lavoriamo per togliere i difetti»

Conferenza stampa Juric, ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona per presentare la sfida di domani contro la Roma

Alla vigilia del match contro la Roma, l’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le parole del tecnico gialloblù:

«Lavoriamo per togliere i difetti, ma abbiamo anche pregi. Se li eliminiamo escono i pregi. Formazione? Veloso sta bene, ha lavorato molto per non perdere la forma. Può essere una soluzione dall’inizio. Magari andiamo con prudenza, vediamo oggi. Roma? Gioca un bel calcio, mi piace come difendono e attaccano. Stanno migliorando, sono tosti. Sarà una partita difficile. Amrabat vale 10 milioni? Col mercato attuale anche di più».