Conferenza stampa Kalinic: «Dzeko fondamentale per il mio arrivo»

Conferenza stampa Kalinic: il nuovo acquisto della Roma si presenta. Ecco le parole dell’attaccante croato, arrivato dall’Atletico Madrid

Nikola Kalinic si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Sono molto contento di essere qui, per me la Roma è una grande squadra piena di storia. È una nuova opportunità, spero di fare bene».

«Qui ci sono sempre stati grandi attaccanti come Dzeko. So che lui gioca sempre.Sono qui per lavorare, vedremo cosa succede. Ci ho parlato spesso, tutti i giorni, e mi ha convinto».