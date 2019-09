Conferenza stampa Liverani: «Con la Spal senza ansie»

Conferenza stampa Liverani, il tecnico del club giallorosso presenta con le sue parole la sfida contro la Spal di mister Semplici

Alla vigilia di Spal-Lecce, il tecnico giallorosso Fabio Liverani ha presentato la sfida in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

«La Spal ha uno stadio di proprietà, ha calciatori da categoria. Noi dobbiamo seguire il loro modello. Hanno tre punti come noi, noi ce la giocheremo senza ansie. Tutti i componenti della rosa hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe, dobbiamo gestire l’energia. Gioca comunque chi è in forma. L’unico a non far parte del gruppo sarà Tachtsidis».