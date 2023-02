Conferenza stampa Locatelli: «Siamo carichi e l’obiettivo nostro è chiaro»

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Nantes

QUANTO CI TIENE – «L’Europa League è un obiettivo. Siamo qui per passare il turno. Ho visto la squadra carica anche oggi».

COSA NON DOVRA’ MANCARE – «Servirà intelligenza, lo stadio sarà pieno. Queste sono le partite più belle da giocare».

VINTA UNA SOLA PARTITA IN EUROPA – «Non è stato un bellissimo percorso. Siamo consapevoli di questo ma siamo qui per passare il turno e per fare una grande gara domani».

