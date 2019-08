Conferenza stampa Lozano: «Napoli è stata sempre la mia prima scelta»

Conferenza stampa Lozano: il messicano si presenta. L’ex attaccante del PSV è l’acquisto più caro della storia del Napoli

Hirving Lozano si presenta alla stampa. Ecco le sue parole: «Sono molto felice di essere qui. Sono arrivato in una grande squadra, molto contento di giocare con grandi giocatori e di essere stato la prima scelta del mister».

«Da quando il Napoli si è fatto avanti, è stato sempre la mia prima scelta. Seguo da tempo il Napoli: sono qui per migliorarmi e migliorarlo. Sono qui per il mister, per la squadra e i grandi campioni che ci giocano e per la città».