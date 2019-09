Conferenza stampa Maran: «Lavorato per preoccupare il Napoli»

Conferenza stampa Maran, le parole dell’allenatore del Cagliari alla vigilia della partita del San Paolo contro il Napoli

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara del San Paolo contro il Napoli. Le dichiarazioni:

«Il Napoli ha un potenziale enorme ma abbiamo lavorato su alcuni aspetti e accorgimenti che, secondo me, faranno preoccupare loro. Se il nostro modo di scendere in campo dovesse cambiare in base ai risultati sarebbe una sconfitta: dobbiamo essere motivati in ogni frangente, partite come queste sono opportunità».