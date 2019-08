Conferenza stampa Mazzarri: «Nkoulou? Non chiedo l’elemosina»

Conferenza stampa Mazzarri, il tecnico del Torino presenta la gara di Europa League contro il Wolverhampton

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Europa League. Le sue parole:

«Nkoulou? Quando un giocatore mi dice che non c’era con la testa dopo la partita, non è una bella cosa. Il giocatore che ho mandato in campo e come se non ci fosse stato. Io ho un gruppo, chi aspetta di giocare non vede l’ora di farlo. Se lui ha in testa altro, vado a chiedere l’elemosina? Se il giocatore fa male, la responsabilità poi è mia. Formazione? Ci penso fino all’ultimo, si gioca ogni due giorni e mezzo e devo sentire tutti».