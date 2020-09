Conferenza stampa Morata: le parole del nuovo attaccante della Juve che si è presentato a media e tifosi

Alvaro Morata parla in conferenza stampa presentandosi ai tifosi e ai media. Queste le parole del nuovo attaccante bianconero.

RITORNO – «È molto belle essere di nuovo qui, dopo un percorso che mi ha reso più forte come persone e come calciatore. Sono nel posto giusto al momento, so cosa devo fare. Ho più esperienza rispetto a quando sono andato via».

PIRLO – «Pirlo mi ha fatto un bellissimo effetto. È fatto per questo ruolo. È quello di cui ha bisogno la Juventus. Con due allenamenti mi ha già colpito per come gestisce il gruppo. Sa come giocare bene con la palla».