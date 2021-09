Conferenza stampa Pioli: «Ibra? Inutile prendere rischi ora. Siamo maturi per il Liverpool»

Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico del Milan alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Le sue parole.

RIVALI – «C’è stata una crescita, le nostre esperienze ci sono servite per migliorare e credo che l’inizio della stagione abbia dimostrato un certo grado di maturità. Adesso si alza il livello ed è quello che volevamo».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan sarebbe stato titolare ma avuto un’infiammazione al tendine. Inutile prendersi rischi ora. Penso ad un Milan con lui ed è quello che vuole lui, che voglio io e che vogliono i compagni. Abbiamo queste defezioni ma siamo pronti perché siamo coperti. Mi dispiace per Ibra perché vuole sempre giocare».

TRASFERTA AD ANFIELD – «Non credo che ci sia una partita abbordabile. Non mi aspettavo una partita facile, sapevamo che sarebbero state tutte toste come quella di domani. Grande rispetto per tutti ma andiamo ad Anfield consapevoli delle nostre qualità».