La conferenza stampa di Stefano Pioli in vista della sfida di domani contro il Liverpool in Champions League

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani in Champions League contro il Liverpool. Le sue parole:

MILAN LIVERPOOL – «È una partita molto delicata, molto importante. Li conosciamo bene e domani saremo pronti per affrontarli nel migliore dei modi. Affrontiamo domani una squadra che potrebbe vincere la Champions League. Più saremo imprevedibili e più possiamo fare male davanti. In avanti non c’è solo Ibrahimovic. Dobbiamo alzare il livello sia tecnicamente che mentalmente».

INFORTUNI – «Avere tanti infortunati purtroppo può fare la differenza. Stiamo facendo di tutto per agevolare le prestazioni e per evitare questi infortuni. Dobbiamo stringere i denti sino al 22 dicembre, poi la situazione sono sicuro che migliorerà».

TATTICISMI DEL MATCH – «All’andata abbiamo sofferto la loro pressione, nella prima mezz’ora. Faranno tanta pressione ma se superiamo la prima pressione, si apriranno degli spazi che ci permetteranno di esprimere al meglio le nostre qualità».

