Conferenza stampa Pioli: «Col Porto crocevia finale, ci crediamo»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del Porto

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Porto.

CREDERCI – «Domani abbiamo una chance importante di dimostrare ai nostri tifosi che siamo una grande squadra, possiamo e dobbiamo credere nell’impresa. Vogliamo chiudere la striscia di risultati negativi. Dobbiamo concentrarci solo su domani. Come squadra impariamo sempre dagli errori, all’andata non abbiamo fatto bene. Pensiamo solo al Porto, poi penseremo al derby di domenica».

ARBITRI – «Non possiamo perdere tempo su altre situazioni legate ad arbitri o alibi, pensiamo a fare bene partita dopo partita. Noi abbiamo giocato una grande partita con la Roma e domani con il Porto vogliamo cancellare lo zero in classifica».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24