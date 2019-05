Conferenza stampa Pochettino: «Siamo pronti a scrivere la storia»

Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions contro il Liverpool: le sue parole

Domani Mauricio Pochettino proverà ad alzare la sua prima Champions League contro il Liverpool. L’allenatore, alla vigilia della finale, ha parlato in conferenza stampa.

FINALE – «È stato un percorso incredibile che ci è piaciuto tantissimo. Ce lo siamo goduto ma siamo tutti concentrati sulla partita. Gestire questo gruppo di giocatori è stato un piacere, sono stati tutti aperti al lavoro e disposti ad accettare ogni mia proposta. Siamo sicuri di essere pronti a giocare e a correre. Siamo due squadre che si conoscono molto bene. Nel momento in cui arrivi ad una finale è importante vincerla, noi vogliamo lottare contro il Liverpool che è una grande squadra. Loro un anno fa hanno giocato una finale e meritano ogni elogio. Il Liverpool è un club grandioso e Klopp è un grande allenatore. Noi vogliamo scrivere la storia e vogliamo vincere».

SCELTE – «Devo prendere una decisione, faremo la cosa migliore per vincere. È doloroso mettere in campo solo 11 giocatori per una partita così. Ho proposto alla Uefa di fare la foto con la rosa al completo e mi hanno ascoltato: domani avremo questa possibilità insieme al Liverpool».