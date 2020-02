Conferenza stampa Radu: «Sono al Parma per dare una mano. Sono pronto»

Conferenza stampa Radu: le parole del nuovo portiere del Parma che è stato presentato ufficialmente ai media

Ionut Radu è stato presentato ufficialmente a stampa e tifosi nel corso della conferenza stampa. Queste le parole del portiere rumeno.

PARMA – «Sono molto contento della scelta che ho fatto. Sono arrivato con lo stesso spirito, spirito di sacrificio, voglio lavorare e ottenere il massimo possibile. Sono qui per dare una mano e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. A Genova non si è rotto niente, sono scelte tecniche che ho sempre rispettato. La prima volta che ho messo piede in campo in Italia è stato qui a Parma, ero a fare un provino qui a 15 anni poi il destino ha fatto in modo che tornassi qui e sono molto contento».

PERCHE PARMA – «Qui c’è una persona che conosco, che ho avuto ad Avellino che è De Vito. Poi il gruppo, già dal primo giorno mi sono convinto che è una grande famiglia e qui si possono ottenere risultati e sono contento».

PUNTO DI FORZA – «Il mio punto di forza è anche il punto su cui devo lavorare. E’ quello mentale, è sia il mio punto forte che quello su cui bisogna lavorare perché tutte le cose nascono da lì, a livello psicologico. Migliorando si migliora tutto il resto».