Conferenza stampa Ranieri: il tecnico della Sampdoria analizza la pesante sconfitta rimediata al Ferraris contro il Parma

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta incassata al Ferraris contro il Parma: «Abbiamo impiegato mezz’ora prima di iniziare a giocare, anche se abbiamo concesso solamente qualche ripartenza. Ci siamo fatti sorprendere nell’episodio decisivo. Successivamente abbiamo cambiato marcia, creando molto di più. Purtroppo è un momento così, dobbiamo determinati e convinti».

«La Sampdoria non è abituata a questa posizione. Dobbiamo essere rabbiosi nel non prendere gol e poi pensare a mettere a posto le cose. Contro il Parma, per la prima volta, non lo siamo stati».

«Stasera ho detto alla squadra di essere concentrata, far girare palla velocemente e trovare le punte. Nell’ultimo passaggio, però, tornavamo indietro. Questo ha dato fiducia al Parma, che non ha fatto grandi cose. Possiamo salvarci, dobbiamo salvarci. Poi mostreremo le nostre qualità».

«Ramirez non era nelle sue corde e l’unico giocatore in grado di fare cross è Leris, questo è il motivo del cambio. Thorsby? Ha fatto il suo, non gli si può rimproverare nulla. Quello che ha, lo dà. E per me è tantissimo».

«Quagliarella non è un giovane che deve scoprire il domani. Lui sta assaporando l’esperienza e avrà tanta voglia di fare bene nel derby. I derby si caricano da soli. Girando per la città, sappiamo che noi e i cugini saranno agitati».