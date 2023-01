Conferenza stampa Ranieri: «Sempre pensato di tornare. Promozione? Non prometto nulla»

Conferenza stampa Ranieri, il tecnico è tornato al Cagliari e si ripresenta così al pubblico: le sue dichiarazioni

Claudio Ranieri è stato presentato dal Cagliari come nuovo allenatore del club rossoblù. Le dichiarazioni in conferenza stampa.

FIDUCIA – «Andai al Parma e la salvai, andai alla Sampdoria e la salvai. Qui è diverso, non prometto nulla, è difficile ma ce la metteremo tutta, sono fiducioso. I giocatori sono il motore di una squadra e poi c’è il cervello che è la società e poi c’è l’allenatore che è il cuore. Inculcherò il senso di appartenenza e l’amore da avere per la squadra per cui sei pagato. Così anche quando hai perso nessuna critica ti può ferire perché sai di aver dato il massimo. Poi starà a me togliere dalla panchina chi non riesce a dare il massimo»

GIOCARE DA LORO – «Porto le mie conoscenze che riverserò nei giocatori. Darò tutto me stesso, tutto ciò che ho immagazzinato su tutti i campi in cui sono stato. Non ho parlato sul far entrare i tifosi. Ho detto al direttore che quando giocheremo la domenica voglio giocare qua vicino, dove c’è un buon campo, nelle città qua vicino perché loro vengono a vedere la partita»

RIPENSAMENTI – «Ho sempre pensato di tornare anche se ho egoisticamente pensato “ma chi e lo fa fare?”. Poi ho tolto questo sentimento»

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24