Spezia, Salcedo: «Ci salveremo, posso dare molto alla squadra»

Eddie Salcedo ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dello Spezia: le sue parole riportate da TMW.

CAMPIONATO – «Posso dare molto a questa squadra, ho già fatto un po’ di partite. Mi alleno forte per farmi trovare pronto. Come ci si salva? La cosa più importante è essere uniti, avere un gruppo solido con un unico obiettivo. Dobbiamo andare a mille tutti i giorni, aiutarci l’uno con l’altro e crederci sempre».

CONDIZIONE – «Io mi sento pronto, molto bene, mi alleno forte per approfittare delle occasioni che avrò. Mi alleno forte per stare al meglio per la squadra».

GRUPPO GIOVANE – «Siamo un gruppo di bravi ragazzi, scherzosi, tutti a disposizione. Il mister ha esperienza anche se è giovane, dobbiamo seguirlo e da lui abbiamo solo che imparare».

FONDO ALLA CLASSIFICA – «È sempre stato difficile, quest’anno il livello si è alzato di più. Noi siamo molto forti, non abbiamo ancora dato il 100% e dobbiamo solo crederci e stare tranquilli. Ci salveremo tranquillamente».

CONSACRAZIONE – «Io sono concentrato sul mio obiettivo e per quello della squadra. Lavoro sodo per il mio futuro, se avrò opportunità proverò ad approfittarne».