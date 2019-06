Conferenza stampa Sarri: «Ho chiuso col Napoli. Juventus top in Italia»

Sarri si presenta nelle vesti di nuovo tecnico della Juventus: ecco le parole dell’allenatore della Juve in conferenza stampa

Ecco le parole:«Il percorso al Napoli si è concluso, hanno presentato anche Ancelotti per togliermi il dubbio. Preferivo andare all’estero per non passare direttamente a un club italiano. Per motivi personali ho sentito il bisogno di tornare in Italia. La Juventus è la società più importante d’Italia, ed è il coronamento di una carriera lunga e difficile. Ho rispettato tutti, oltre alla mia professionalità».