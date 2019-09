Conferenza stampa Sarri: ecco quando parlerà il tecnico della Juve, in vista della sfida di Serie A sabato contro la Spal

Si avvicina la sfida di campionato per la Juventus: i bianconeri, sabato alle 15.00, affronteranno la Spal di Leonardo Semplici all’Allianz Stadium.

Come raccolto dalla redazione di Calcionews24, la conferenza stampa di Maurizio Sarri è prevista per domani, alle 14:30. La Juventus si prepara a tre sfide in una settimana, nelle quali affronterà la Spal, il Bayer Leverkusen in Champions League e poi l’Inter.