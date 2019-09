Conferenza stampa Sarri: «Champions? Può dipendere da tanti fattori»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve in vista della partita di domani contro il Bayer Leverkusen

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la seconda giornata del girone di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

«Se hai le idee chiare sul Bayer non puoi pensare all’Inter. E’ a -1 dal Bayern, hanno i migliori valori fisici della Bundesliga e mi hanno sorpreso per facilità di palleggio. La Champions può dipendere da tremila fattori tra cui il caso. Non mi porrei obiettivi adesso se non passare il turno. Siamo destinati a migliorare, è aumentata la facilità di palleggio. Adesso serve il passo successivo».